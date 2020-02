Enactus Leadership Summit en Tunisie: pour le développement de l’esprit entrepreneurial des étudiants

Khaoula Khedimy Boussama, Founder-President and CEO, à Enactus Tunisia, et Rachael A.Jarosh, President & CEO Enactus World Wide étaient les deux invitées de Wassim Ben Larbi à l’Expresso de ce matin du vendredi 31 janvier 2020 sur les ondes d’Express Fm pour présenter l’Enactus Leadership Summit, un événement majeur qui se tient pour la première fois dans la région MENA.

Khaoula Khedimy Boussama, a entamé son intervention pour donner un aperçu sur l’Enactus Leadership Summit a donné, d’abord, un aperçu sur les objectifs de ce sommet, à savoir le développement de l’esprit entrepreneurial des étudiants tout en mettant en valeur leurs compétences dans l’esprit de faire bouger le monde.

Et d’ajouter qu’actif depuis 2009, Enactus Tunisie espère mettre en relief le progrès social et sociétal qui devrait être facilité par l’émergence de l’entrepreneuriat social et solidaire qui enregistre de grandes avancées chez nous avec l’implication des étudiants qui osent lancer des projets et font preuve d’esprit d’initiative.

Ces étudiants, affirme encore, Mme Khedimy Boussama, participent à la compétition nationale annuelle organisée par Enactus Tunisie, d’abord, et les lauréats passent à la participation de la compétition internationale, sachant que représentants tunisiens ont réalisé de très bons résultats avec une place en demi-finale à une seule voix derrière le Canada.

Et après trois demi-finales, l’espoir est permis d’atteindre la finale, dit l’invitée avant de conclure qu’il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui vise à se projeter vers l’avenir tout en se préparant au grand événement mondial, la Word Cup Enactus qui réunira 36 pays avec plus de cinq mille personnes et aura lieu en 2023-2024.

Rachael A.Jarosh, enchaîne, pour sa part, en mettant l’accent sur les efforts d’Enactus pour trouver des solutions pour l’intégration des jeunes dans le monde de l’entrepreneuriat , sachant qu’en Tunisie dispose d’un grand potentiel, notamment, en ces moments précis, surtout qu’on travaille avec les jeunes qui sont, de nature, optimistes et porteurs d’espoirs.

L’invitée et responsable américaine à Enactus précise, encore, que 29 invités de marque du Comité dirigeant d’Enactus sont présents en Tunisie à l’occasion de cet événement, rehaussé par la présence de deux membres du gouvernement, René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Et Hatem Ben Salem, ministre de l’Education et ministre par intérim de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.