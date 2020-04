Didier Pittet: toute prédiction par rapport à la situation long court de la crise covid-19 est de l’ordre de la futurologie

Le Professeur Didier Pittet chef du service de prévention et contrôle de l’infection et directeur du Centre Collaborateur pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la sécurité des soins, Hôpitaux Universitaires et Faculté de Médecine de Genève a affirmé aujourd’hui lors de son intervention dans l’émission ECOMAG que les formes graves de la maladie du virus COVID-19 n’épargnent nullement les jeunes mais ne touchent cependant nullement les enfants et très rarement les jeunes de moins de 20 ans.

Le professeur Pittet a affirmé que la Chine a largement vaincu le COVID-19 mais qu’elle doit gérer aujourd’hui la deuxième phase qui est tout aussi importante afin de juger d’une deuxième vague

Soulignant que grâce aux dispositifs drastiques qu’elle a mis en place pour régler le problème elle a atteint le pic de la crise avant la date prévue. Mais il a ajouté que toute prédiction par rapport à la situation long court de la crise covid-19 est une prédiction de l’ordre de la futurologie.

Quant à la situation en Italie, la France et l’Espagne où l’épidémie s’est propagée rapidement, l’invité d’ECOMAG a affirmé que l’Italie a raté le début de l’épidémie et que beaucoup ont été mal préparés et ont sous-estimé le virus qui est extrêmement contagieux.