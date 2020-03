La Francophonie fête son 50ème anniversaire

Une conférence de presse s’est tenue aujourd’hui 04 mars 2020 à la cité de la Culture à Tunis pour présenter le programme du 50éme anniversaire des Journées de la Francophonie en Tunisie qui se dérouleront du 5 mars au 5 avril 2020.

Cet événement organisé par les représentations diplomatiques des pays membres ou observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration avec des institutions tunisiennes s’inscrit dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et des valeurs de paix et de solidarité véhiculées par la Francophonie à travers l’organisation d’une multitude d’événements riches et variés de théâtre, musique, danse et cinéma à Tunis et dans les régions.

Les Journées de la Francophonie s’ouvriront le 5 mars avec la 3ème édition du Festival International les Francophonies de Sousse organisé par l’Association des Tunisien(ne)s Ami(e)s de la Francophonie (ATAF). Après une première soirée en hommage à la chanson française et à Jacques Brel en particulier, le festival dédiera les autres soirées au cinéma, à la musique et au tango. Un festival off aura également lieu pour la première fois dans les quartiers populaires de la ville de Sousse. Le Chœur de l’Opéra de Nice viendra clore cette programmation pour un concert donné le 8 mars avec l’orchestre de la Méditerranée. Les Journées de la Francophonie se termineront d’ailleurs également à Sousse avec le Festival international de la bande dessinée de Tunisie qui s’y tiendra du 2 au 5 avril.

Par ailleurs, la Semaine du Film Francophone aura lieu à la Cité de la culture du 16 au 22 mars. Une vingtaine de projections de films du monde entier permettront aux cinéphiles de découvrir des œuvres inédites en Tunisie. Ces projections offrent un aperçu de la diversité de l’espace francophone. Pour la première fois, des projections seront également organisées dans les régions au Kef et à Siliana.

Pour cette édition 2020, le théâtre est à l’honneur. Les Journées de la Francophonie s’associent à la deuxième édition du festival Ezzeddine Gannoun qui accueillera à Tunis du 22 au 29 mars plusieurs compagnies internationales. Des compagnies tunisiennes, mais également du Burkina Faso, de France, de Grèce, de Suisse et du Sénégal sont programmées dans son festival « off ». Certaines d’entre elles se produiront également dans le cadre du festival les 24 Heures du Théâtre au Kef.

Une série de concours littéraires, organisée par l’Association Tunisienne pour la pédagogie du français (ATPF) et auxquels participeront collégiens et lycéens de tout le territoire, et dont la finale aura lieu le 22 mars à Tunis figure également dans le programme de cette nouvelle édition des Journées de la Francophonie.

A noter que la Tunisie abritera le 18ème Sommet de la Francophonie les 12 et 13 décembre avec pour thème « La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».