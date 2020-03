Coronavirus: Bizerte se barricade

Les autorités régionales de Bizerte ont annoncé, ce mercredi 18 mars 2020, la suspension de tous les voyages et excursions, organisés et non-organisés, de et à destination du gouvernorat, et ce afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Cette mesure peut être prolongée selon l’évolution de la situation, peut-on lire dans le communiqué des autorités régionales, publié aujourd’hui.