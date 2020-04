Antoine Sallé de Chou: Les 400 millions d’euros pour soutenir la Tunisie ne sont pas encore approuvés

Le Chef du Bureau de la BERD en Tunisie, Antoine Sallé de Chou, a assuré aujourd’hui lors de son interview accordée à Rim Saaidia que la banque a identifié les besoins de la Tunisie face à la crise du COVID-19 à 400millions d’euros et qu’elle souhaite mettre à disposition plus ou moins ce niveau de financement. Il a également souligné que cette somme n’a pas encore été approuvée et que c’est un financement en instruction.

Antoine Sallé de Chou a par ailleurs souligné la volonté de la BERD d’être au côté de La Tunisie qui sera fortement touchée par cette crise.