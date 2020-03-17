وزير الخارجية: ضرورة دعم التعاون المالي بين الشريك الاوروبي و تونس

أكد وزير الشؤون الخارجية نوردين الري اثر لقاءه بسفير الاتحاد الاوروبي باتريس برغاميني على ضرورة دعم التعاون المالي بين الشريك الأوروبي وتونس، بالنظر إلى حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها اللبلاد حاليا.

ودعا الريّ، إلى تعميق التفكير بخصوص الأولويات الإستراتيجية للشراكة بين تونس والإتحاد الاوروبي، في إتجاه مزيد دعم الاقتصاد التونسي وتعزيز قدرته التنافسية، وتطوير صادرات تونس نحو الأسواق الأوروبية، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للطرفين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جهته، أكد برغاميني، عزم الإتحاد الأوروبي مواصلة دعم تونس لتحقيق الإنتقال الإقتصادي المنشود، ومرافقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة التونسية القيام بها لتنشيط الاقتصاد التونسي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأعرب عن استعداد الإتحاد الأوروبي التباحث مع السلطات التونسية لبحث أولويات الشراكة مع تونس للسنوات القادمة، في مجالات التنمية الإجتماعية والدعم الإقتصادي والمالي وغيرها من مجالات التعاون، بما في ذلك التنقل والهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة.

ومثل اللقاء مناسبة، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في ليبيا والجهود الدولية المبذولة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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