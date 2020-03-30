رئيس الغرفة النقابية للمصحّات الخاصّة: كلفة مريض الكورونا في الانعاش تفوق ال3الاف دينار في اليوم

أكّد رئيس الغرفة النقابية للمصحّات الخاصّة أبو بكر زخامة اليوم في مداخلته في برامج ايكوماغ أنّ كلفة مريض واحد بفيروس كورونا في قسم الإنعاش ليوم واحد من العلاج تفوق الثلاثة الاف دينار إذا لم تعرف حالته الصحيّة تعكّرات مشيرا الى أن هذه الكلفة لا تشمل الاّ العلاج فقط دون احتساب الإقامة والخدمات الطبية المرافقة، مضيفا أن مريض الكورونا يمكن تمتدّ فترة اقامته بقسم الإنعاش الى الثلاثة أسابيع.

كما أضاف أبو بكر زخامة أنّ قطاع المصحّات الخاصة تعاني في المدّة الأخيرة من نقص كبير في عدد المرضى الشيء الذي يجعلها غير قادرة على سداد أجور العملة.