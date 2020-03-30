رئيس الغرفة النقابية للمصحّات الخاصّة: كلفة مريض الكورونا في الانعاش تفوق ال3الاف دينار في اليوم

Ecrit par on 30 mars 2020

أكّد رئيس الغرفة النقابية للمصحّات الخاصّة أبو بكر زخامة اليوم في مداخلته في برامج ايكوماغ أنّ كلفة مريض واحد بفيروس كورونا في قسم الإنعاش ليوم واحد من العلاج تفوق الثلاثة الاف دينار إذا لم تعرف حالته الصحيّة تعكّرات مشيرا الى أن هذه الكلفة لا تشمل الاّ العلاج فقط دون احتساب الإقامة والخدمات الطبية المرافقة، مضيفا أن مريض الكورونا يمكن تمتدّ فترة اقامته بقسم الإنعاش الى الثلاثة أسابيع.

 

كما أضاف أبو بكر زخامة أنّ قطاع المصحّات الخاصة تعاني في المدّة الأخيرة من نقص كبير في عدد المرضى الشيء الذي يجعلها غير قادرة على سداد أجور العملة.

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Manel Gharbi

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