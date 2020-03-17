الفيفا تراسل الافريقي بخصوص مستحقات فابربس اونداما

نشر النادي الافريقي اليوم الثلاثاء بلاغا حول وضعية فابريس اونداما جاء فيه ما يلي:

تعلم الكتابة العامة للنادي الإفريقي انه تم تبليغها اليوم الثلاثاء الموافق ل 17 مارس 2020 بالقرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للفيفا بتاريخ 14 مارس 2020 و المتعلق بالنزاع القائم بين النادي و اللاعب فابريس أونداما و يقضي هذا القرار بوجوب خلاص مبلغ قدره 856000 دولار أمريكي مع خطايا التأخير المقررة ب 5 % سنويا ومبلغ قدره 30000 فرنك سويسري و ذلك في أجل أقصاه 30 يوما تحتسب بداية من تاريخ التبليغ و في صورة عدم خلاص هذه المبالغ فسيقع منع النادي من تسجيل أي انتداب على المستوى الوطني و الدولي في صنفي الأكابر و الأواسط و ترفع هذه العقوبة آليا في صورة تقديم ما يفيد الخلاص