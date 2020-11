Abdelkader Boudrigua: Le Sommet d’investissement de Tunisie 2020 était un échec !

Abdelkader Boudrigua, responsable du Cercle financier tunisien, a confirmé aujourd’hui, 27 novembre 2020, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, concernant la conférence d’investissement «Tunisie 2020» après 4 ans d’organisation (29 novembre 2016), qu’il s’agit d’un sommet raté, et que la Tunisie s’auto-punit.

L’invité d’Ecomag a expliqué à cet effet: « Si nous ne changeons pas l’approche dans notre façon de faire, nos prochaines conférences seront les mêmes, ce qui signifie que de l’argent sera dépensé afin d’organiser un séminaire inutile« . Abdelkader Boudrigua a indiqué que la Tunisie ne fonctionne pas selon la logique de la rentabilité, se demandant à ce titre: » qu’est-ce qu’elle va offrir aux investisseurs? Si le pays continue à adopter la même vieille approche alors qu’il détient une histoire, une civilisation, etc.

Par ailleurs, l’invité d’Ecomag a expliqué que les projets présentés dans le cadre de Tunisie 2020 n’étaient pas spécifiques au forum, mais plutôt d’anciens projets qui ont été retirés des tiroirs. Et de souligner: «Tous les donateurs parlent du manque de mise en œuvre des projets et des accords, et nous avons un problème avec les capacités des régions, car il n’y en a pas réellement notamment en matière de formation et de préparation.

Dans un autre registre, Abdelkader Boudrigua a souligné qu’il y a une véritable problématique au niveau de la gestion des projets publics car l’acheteur public a des craintes notamment s’il prend prend des mesures pour accélérer le déroulement du projet. « C’est essentiellement un problème d’efficacité » a souligné Abdelkader Boudrigua.

