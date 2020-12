Abdelkader Boudrigua: Le développement économique passe par le changement et la création de nouvelles institutions économiques et sociales

Le président du Cercle financier tunisien, Abdelkader Boudrigua a déclaré, lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, jeudi 31 décembre 2020, que la crise économique de l’année 2020 est une accumulation de plusieurs années, ajoutant que le modèle économique tunisien s’est construit dans les années 70, et était basé sur le principe de distribution de la richesse sans penser à comment la créer.

Abdelkader Boudrigua a ajouté qu’en 2011 de nouvelles institutions politiques ont été créées, alors les institutions sociales et économiques n’ont pas changé, notant à ce titre, qu’aucune nouvelle institution n’a été créée en Tunisie. L’invité d’EcoMag a affirmé que le développement économique passe par le changement et la création de nouvelles institutions économiques et sociales, indiquant qu’il est aujourd’hui nécessaire d’aborder la question de la création de la richesse et de réfléchir à sa distribution.

Abdelkader Boudrigua a souligné, en outre que la majorité des compétences dans les administrations tunisiennes sont parties, expliquant qu’aujourd’hui on est arrivé à une situation où l’échelle des salaires n’est pas en adéquation avec le pouvoir d’achat du citoyen, ce qui les a rendu non dépendants des services de l’Etat, selon lui.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1894003017419837