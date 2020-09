Abdelkader Boudrigua : La loi sur la redynamisation économique ne sauvera pas l’économie tunisienne!

Le Directeur du Cercle des Financiers, Abdelkader Boudrigua, a déclaré lors de son intervention dans le programme Ecomag du mercredi 23 septembre 2020, concernant le projet de redynamisation économique, de l’intégration de l’économie parallèle et l’évasion fiscale, que cette loi devait passer au vote des parlementaires en avril dernier. Elle avait pour but de mobiliser des ressources pour la loi de Finances complémentaire afin de pouvoir lutter contre la pandémie du Covid-19 et trouver des solutions à la situation financière dégradée.

En outre, Abdelkader Boudrigua a expliqué que certaines transformations ont été apportées à ladite loi, et que l’accent a été mis en grande partie sur l’idée de redynamiser l’économie nationale ainsi que son sauvetage. Il a souligné qu’il y avait une erreur d’orientation faisant en sorte que ces axes soient entremêlés dans la même loi. Abdelkader Boudriga a ajouté que la loi de redynamisation économique comprend un ensemble de procédures qui portent sur la fiscalité et de comment intégrer le secteur parallèle et lutter contre la fraude fiscale. Il a de ce fait, expliqué qu’en ce qui regarde la première partie de cette loi, elle est loin d’être réalisable, car son texte n’est pas basé sur un encadrement économique clair des crises que traverse le pays.

