Abdelkader Boudrigua: La LF 2021 ne se présente pas comme un outil de croissance avec une vision à long terme

Abdelkader Boudrigua, président du Cercle des financiers est intervenu sur les ondes de radio Express FM, vendredi 11 décembre 2020, à propos de la Loi de finances 2021 qui vient d’être votée par l’ARP. Il a indiqué que la LF de cette année est clairement exceptionnelle et ce, à tous les niveaux. Cette loi intervient dans un climat de pression et d’instabilité politique, a-t-il ajouté. « Il semble que l’application de la LF sera difficile et complexe« .

En outre, Abdelkader Boudrigua a expliqué que la LF devait être élaborée selon des objectifs fixés par le gouvernement et non en fonction de chaque ministère. « Sachant que la loi de Finances est un outil qui sert à réaliser des objectifs de développement, d’investissement, d’inclusion financière etc. Hélas, la préparation de la LF a été effectuée de la même manière que les années précédentes et non selon une nouvelle orientation. Pour certains départements, seule l’appellation a été changé: de budget à mission. »

L’expert en finances a indiqué de même que la loi de Finances doit être faite selon une vision à long terme de manière à être un véritable outil de croissance et de développement. » Nous avons des soucis de compétences, de méthode de réflexion, d’instruments de travail, de pressions politiques et de pressions sociales qui empêchent l’élaboration d’une LF comportant une vision à long terme » a poursuivi Abdelkader Boudrigua.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/384279289510778