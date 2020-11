Abdelbasset Ghanmi: La Tunisie est moins chère en matière de technologie de l’information que la Turquie et le Maroc

Abdelbasset Ghanmi, Président Directeur général de la FIPA est intervenu, mardi 17 novembre 2020, au micro de radio Express FM, à propos d’une étude élaborée sur les coûts des facteurs de production en Tunisie. A ce sujet, il a indiqué que ce document est préparé à l’attention des investisseurs étrangers qui ont besoin de s’informer sur un certain nombre d’éléments avant de décider s’ils s’installent ou non en Tunisie. « La nouveauté que nous avons apportée cette année à ce document est l’élaboration d’une comparaison avec d’autres pays concurrents à la Tunisie, en ce qui concerne les coûts des facteurs de production » a précisé Abdelbasset Ghanmi.

Dans le même registre, le PDG de la FIPA a expliqué que le but de ladite étude est de prouver que la Tunisie dispose d’une compétitivité importante aussi bien de point de vue de la main d’œuvre compétente ou encore des outils de production. En outre, Abdelbasset Ghanmi a indiqué que l’étude en question intègre tous les éléments relatifs à la Tunisie même si certains de ces facteurs ne sont pas très compétitifs.

Par ailleurs, le PDG de la FIPA a expliqué que lorsqu’un investisseur étranger souhaite s’installer en Tunisie, il se fie à un certain nombre de facteurs autre que les coûts de production. Il s’agit essentiellement du climat des affaires et de l’écosystème. « L’investisseur étranger vérifie également la disponibilité des services ainsi que la qualification des ressources humaines. S’y ajoute la disponibilité des infrastructures portuaires et autres. Le document que nous avons publié récemment est utilisé à cet effet » a poursuivi Abdelbasset Ghanmi avant d’ajouter que la Tunisie est moins chère en matière de technologie de l’information que la Turquie, le Maroc, la Roumanie, etc.

