Abdelatif Mekki explique la solution aux problèmes du secteur de la Santé en Tunisie

L’ancien ministre de la Santé, Abdelatif Mekki a déclaré, au micro de radio Express FM, jeudi 4 mars 2021, que les problèmes que connaît aujourd’hui le secteur de la Santé sont le résultat des décisions politiques prises vers la fin des années 80 en vue de lancer la privatisation dans le secteur.

Et d’expliquer que ce qui s’est produit est similaire à la fermeture de la vanne des lois, des budgets ainsi que des ressources humaines. S’y ajoute également la structuration de la CNAM de manière à ce qu’il y ait incitation à l’investissement dans le secteur privé. Abdelatif Mekki a ajouté que ce dernier se développe plus vite que le public, bien que la vitalité du premier découle du second, et lorsque le public est affecté, cela nuit au privé à court terme.

L’ancien ministre de la Santé a indiqué que la politique de privatisation n’a pas eu lieu uniquement dans le domaine de la santé, mais aussi dans les transports et l’éducation, déclarant: « Nous n’avons pas changé cette politique jusqu’à ce jour, et nous pouvons l’appeler une privatisation douce, car ils ont mis en place le mécanismes qui y mène même si l’épine dorsale du secteur de la santé est le secteur public. »

Abdelatif Mekki a souligné en outre que la Tunisie dispose aujourd’hui d’un système de santé à double vitesses, notant que la mission noble de la politique est de résoudre les problèmes des citoyens, et les opposants n’y mettront pas de freins car cela est soumis à des normes scientifiques.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Santé considère que la médecine fait partie de l’identité tunisienne, et le pays décline des découvertes qui sont enseignées, tout comme il a réussi à contrôler les maladies du tiers monde, comme l’eau polluée, le choléra, etc. » En plus des centres de santé de base largement répandus dans le pays, et de l’expérience que nous avons accumulée en matière de vaccination » a précisé Abdelatif Mekki.

L’invité d’Ecomag a déclaré que la solution aujourd’hui consiste à changer le système de lois, à allouer les fonds nécessaires, à étendre l’infrastructure et à fournir des ressources humaines en plus de la question de la gouvernance, considérant que l’utilisation du budget aujourd’hui est malsaine et ne donne pas les retours nécessaires.