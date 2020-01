Yousra Chaïbi annonce le lancement officiel d’UNOBIO

Yousra Chaïbi, membre de l’Union Nationale des Opérateurs de la filière BIO (UNOBIO), a été l’invitée de Wassim Ben Larbi, ce jeudi 23 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes à l’occasion du lancement officiel d’UNOBIO, syndicat professionnel regroupant les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits se référant au mode de production biologique.

Yousra Chaïbi a indiqué la filière Bio prend beaucoup d’ampleur dans le monde mais aussi en Tunisie. « L’économie du BIO dans le monde est un marché qui connait une croissance à deux chiffres. Pour la Tunisie, la filière Bio existe depuis toujours, mais en terme de structure réglementée, elle existe depuis les années 2000. Aujourd’hui, on parle de 340 000 hectare de surfaces certifiées Bio en Tunisie, essentiellement, des oliviers et des dattiers. Le chiffre à l’export est, également, important. On est 60 000 tonnes de produits exportés. La Tunisie est le premier pays exportateur de produits Bio, en Afrique et dans le monde arabe ». D’autre part, elle a ajouté que la réglementation du secteur a contribué à sa croissance, il est nécessaire de continuer sur la même lancée.

Revenant sur UNOBIO et ses objectifs, Mme Chaïbi a assuré que ce syndicat professionnel va œuvrer pour le développement de la filière Bio en Tunisie et sa structuration. Ce groupement veillera au respect des règles de qualité et d’éthique de l’agriculture biologique, tout en promouvant l’image de la filière Bio en Tunisie. Elle a, également, assuré qu’il est nécessaire de diversifier les produits et aller au-delà des oliviers et des dattiers. Outre l’explication et la définition exacte des produits Bio, soulignant qu’une grande partie des consommateurs ne savent pas ce qu’est au juste un produit Bio. Yousra Chaïbi a insisté, dans ce contexte, sur la nécessité de réglementer les circuits de distribution, assurant que ces objectifs, seront réalisés par UNOBIO en travaillant en étroite collaboration avec les différents partenaires institutionnels publics et privés.