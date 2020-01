Walid Jalled : Ennahdha a fait perdre beaucoup de temps à la Tunisie

Le député et dirigeant Tahya Tounes, Walid Jalled a été présent, ce mercredi 22 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, pour commenter la désignation de Elyes Fakhfakh pour la formation du gouvernement.

Walid Jalled a estimé que la Tunisie a perdu beaucoup de temps dans le processus de la formation du gouvernement, faisant porter la responsabilité du retard à Ennahdha. Il a ajouté que son parti a proposé Elyes Fakhfakh au président de la République parmi d’autres personnalités. « Tous les candidats proposés ont été choisi sur la base de l’intégrité et la compétence. Elyes Fakhfakh a été le choix du chef de l’Etat, et c’est une personnalité consensuelle. J’estime qu’il est nécessaire de faciliter sa mission, afin d’accélérer la mise en place du gouvernement. La situation très délicate du pays ne supporte plus de retard ».

D’autre part, le député a assuré que Elyes Fakhfakh n’a pas été présenté avec son étiquette partisane, estimant qu’il doit bénéficier du soutien des partis politiques et des organisations nationales. « Le prochain gouvernement aura plusieurs dossiers à traiter et des réformes à effectuer Plusieurs ont été déjà entamées par le gouvernement de Youssef Chahed, mais il reste beaucoup à faire. Je considère qu’il est nécessaire de laisser de côté les calculs partisans étroits et privilégier l’intérêt national ».