Le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli, continue ses pourparlers afin de former son gouvernement. Il a même demandé au Président de la République, Kaïs Saied, de lui accorder un délai supplémentaire d’un mois.

Selon les informations recueillies par Express fm, Habib Jamli est en train de former des pôles ministériels, en tout cas en ce qui concerne le volet économique.

En effet, nos sources nous ont fait savoir que Habib Jamli est en train de former un pôle économique, qui sera rattaché directement à la Présidence du gouvernement. Ce pôle aura la mission de gérer les ministères à caractère économique. D’où les maintes réunion entre Habib Jamli et les économistes réputés du pays à l’instar des deux anciens ministres des Finances, Jalloul Ayed et Hakim Ben Hammouda, ainsi que le directeur exécutif de l’IACE, Majdi Hassan.