Souheil Cheour : l’AFI adopte une nouvelle approche pour les jeunes entrepreneurs

Souheil Cheour PDG de l’Agence foncière industrielle (AFI) a été présent, ce jeudi 6 février 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur le rôle de l’AFI et ses principales missions.

Souheil Cheour a indiqué que l’Agence foncière industrielle organisme à caractère industriel et commercial. « Notre mission est la création et l’aménagement de zones industrielles équipées des commodités nécessaires à l’implantation des projets industriels. Outre la construction de locaux industriels modulables et leur mise à la disposition des investisseurs tunisiens et étrangers. Notre principal objectif est de renforcer le tissu industriel et contribuer ainsi au développement économique et social de la Tunisie ».

M. Cheour a indiqué que depuis sa création, jusqu’à 2018, l’AFI l’Agence foncière industrielle a aménagé des zones industrielles couvrant une superficie totale de 3000 ha environ reparties entre les grands centres urbains du littoral et les régions de l’intérieur.

Il a, également, indiqué qu’en Tunisie, il y a 188 zones industrielles dont 113, ont été réalisées par l’AFI. « Nous avons un rôle de leader dans ce secteur. Par ailleurs, le taux d’occupation, de ces zones industrielles, varie selon les régions. Il est plus important dans les grands centres urbains du littoral que dans les régions de développement ». Il a expliqué ce fait par la prise en considération des besoins des régions de développement dans la réalisation des zones industrielles alors qu’il y a d’autres zones à proximité, outre le manque d’infrastructure qui reste du ressort des autorités concernées.

« Aujourd’hui, l’agence nous avons adopté une nouvelle approche participative dans la réalisation des zones industrielles. Nous avons une nouvelle vision qui prend en considération, aussi bien que les besoins des régions, que les conditions des jeunes entrepreneurs, notamment, en prévoyant des facilités d’octroi au niveau financier », souligne-t-il.

Par ailleurs, il a indiqué que les subventions de l’Etat sont accordées dans les régions intérieures pour encourager le développement régional. « Cela n’est pas prévu dans les grands centres urbains du littoral. Les subventions sont accordées après une étude des dossiers selon des critères clairs et objectifs. Nous n’avons pas de favoritisme dans le traitement des dossiers, bien qu’il y ait un certain retard, tenant compte du nombre des dossiers ».

Souheil Cheour a indiqué, également, que l’AFI fera en sorte d’adapter la nature des zones industrielles en tenant compte des spécificités des activités régionales.