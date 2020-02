Slim Saâdallah : consommons tunisien !

Le président de l’organisation tunisienne de défense du consommateur, Slim Saâdallah a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce mercredi 5 février 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes, pour revenir sur les soldes et d’hiver et les préparatifs pour le mois de ramadan.

Slim Saâdallah a indiqué que les ventes durant les soldes ne sont pas à la hauteur des attentes, tenant compte de la dégradation du pouvoir d’achat des Tunisiens, soulignant qu’une plus grande dynamique est enregistré dans « les malls », plutôt que dans les magasins et autres boutiques.

Revenant sur les préparatifs du mois de ramadan, le président de l’organisation tunisienne de défense du consommateur, a indiqué que l’objectif est de lutter contre les habitudes de l’augmentation de la consommation à la veille de ce mois saint. « Il n’y aucune pénurie des produits de consommation, et tous les commerces sont disponibles. Il faut lutter contre les achats exagérés durant les jours précédant ce mois. Toutefois, le problème qui se pose est la hausse des prix. Pour y remédier, nous revendiquons le gel des prix durant six mois. Cela est possible de par la loi. Nous avons constaté des hausses des prix injustifiées durant ces deux derniers. Elles sont appliquées pour des prix qu’on ne peut contrôler. Le pouvoir d’achat s’est considérablement dégradé ».

Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de consommer tunisien. « Certes que nous contestons la hausse des prix. Mais il faut aussi agir à notre niveau et contribuer au sauvetage de l’économie tunisienne en consommant tunisien. Il faut mettre en place toute une campagne nationale dans ce sens ».