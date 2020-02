Slaheddine Jourchi : les prochaines 24 heures seront riches en surprises !

L’analyste politique, Slaheddine Jourchi a indiqué, ce jeudi 13 février 2020, lors de son intervention avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes que les prochaines 24 heures, nous séparant de la présentation du gouvernement au président de la République, seront riches en tractations, en spéculations et même en surprises.

« La naissance des gouvernements en Tunisie est devenue très difficile. Bien que toutes les données sont disponibles, personne ne peut se prononcer ou se dire confiant quant aux résultats définitifs. Cela revient aux pressions et aux négociations de dernières minutes poussant les uns et les autres à faire des concessions. D’ailleurs, c’est pour cela que le chef du gouvernement désigné se retrouve dans une situation difficile. Il est probablement confiant vu les efforts qu’il a déployés, mais rien n’est encore certain », souligne Slaheddine Jourchi.

D’autre part, M. Jourchi a indiqué, « Concrètement, la clé du passage du prochain gouvernement est entre les mains du mouvement Ennahdha. Or, les conditions imposées par le mouvement stipulent la mise en place d’un gouvernement ayant une large représentativité des familles politiques. Ainsi, et pour des considérations politiques, il a exigé la participation de Qalb Tounes. Toutefois, après la fameuse réunion au domicile de Rached Ghannouchi, Elyes Fakhfakh a campé sur ses positions, et ce, à la surprise du mouvement Ennahdha, puisque Qalb Tounes n’a même revendiqué des portefeuilles ministériels ».

L’analyste a indiqué que cette situation a poussé le mouvement à émettre des réserves quant à la démarche de M. Fakhfakh. « Personnellement, je pense que le gouvernement va passer. Il n’est pas dans l’intérêt du mouvement Ennahdha d’établir une alliance avec Qalb Tounes pour faire chuter le gouvernement. A mon avis le gouvernement va obtenir la confiance du parlement avec 120 à 125 voix, mais le principal enjeu sera la prochaine étape, notamment, en ce qui concerne la nature des relations entre le gouvernement et les différents partis dans un climat de manque de confiance. J’estime que les plus grandes problématiques se situeront à ce niveau où on enregistrera de multiples tensions ».