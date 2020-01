Sérgio Pimenta : le secteur privé est le moteur de la création d’emploi

Le vice-président Moyen-Orient et Afrique d’IFC (Société financière internationale, institution du groupe de la Banque mondiale), Sérgio Pimenta a été présent, ce mercredi 15 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les conditions des investissements en Tunisie, soulignant l’importance de la création d’emploi et le rôle majeur du secteur privé dans ce contexte.

Sérgio Pimenta a indiqué: « notre visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre de nos efforts à soutenir le secteur privé pouvant bénéficier de notre aide en Tunisie, à travers l’assistance technique et les possibilités d’investissement ».

Il a ajouté que la Tunisie a fait preuve d’une amélioration de certains indicateurs et d’une certaine ambition à faire partie du classement Doing Business, « La Tunisie a la possibilité de faire partie du top 50 du classement Doing Business. Cependant, ce classement est dynamique. Il ne s’agit pas de faire mieux que les autres, mais plus vite. La Tunisie a du potentiel et présente un nombre d’atouts qu’il faut exploiter, dont son emplacement géographique, ses ressources humaines. Outre de nombreux secteurs à l’instar le tourisme, le phosphate, l’industrie… ».

Sérgio Pimenta a assuré que la situation politique dans un pays a toujours un impact sur le monde des affaires. « Un investisseur a besoin de certitude et de confiance en l’avenir. Le prochain gouvernement doit avoir une vision pour soutenir l’investissement au secteur privé, puisque le secteur privé est le moteur de la création d’emploi ».

Revenant sur les événements dans la région MENA, il a indiqué que cette région s’est beaucoup développée par le secteur public. « Cela dit, même les régions en situation fragilisée ou vivant des conflits peuvent développer un secteur privé dynamique, bien qu’il ne fonctionne pas de la même manière dans des pays plus stable ».

Pimenta a indiqué que le prochain gouvernement doit concentrer ses efforts sur la création de l’emploi et les solutions permettant de créer ces postes d’emploi.

