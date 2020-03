Samira Laâbidi : il faut protéger les agents municipaux contre le Covid-19

Samira Laâbidi, directrice générale au ministère des Affaires locales, est intervenue ce lundi 16 mars 2020 au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les principales mesures prises en faveur des agents municipaux dans le cadre de la prévention du Coronavirus Covid-19.

Samira Laâbidi a indiqué que le ministère supervise les mesures prises par les municipalités limitant l’ouverture des espaces publics et les rassemblements des citoyens. « Cependant, le plus grand problème demeure l’enlèvement des ordures. Nous savons que plusieurs personnes sont auto-isolement. Elles doivent bien fermer leurs sacs poubelles. Nous avons appelé les municipalités à mettre à la disposition des agents les équipements nécessaires à leur protection et nous les invitions vivement à les utiliser de manière adéquates ».

Elle a ajouté qu’une cellule de crise a été mise en place en coordination avec le ministère de l’Environnement pour multiplier les efforts préventifs contre le Coronavirus Covid-19, appelant la société civile à intervenir en terme de sensibilisation.