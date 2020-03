Samir Abdelmoumen : on ne peut fermer directement toutes les frontières!

Le médecin et membre de la commission de la Santé pour le suivi du Coronavirus Covid-19, Samir Abdelmoumen a indiqué, ce lundi 16 mars 2020, lors de son passage avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes que les frontières ne peuvent être fermées d’un seul coup, soulignant que toutes les décisions doivent prises graduellement.

« Nous ne devons pas céder à la panique exagérée. Il faut surtout se conformer aux règles de l’auto-isolement et aux mesures strictes d’hygiène. Toutefois, je lance un appel aux opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’internet pour faire des offres promotionnelles afin de permettre aux maximum des Tunisiens de profiter des services en ligne et de pouvoir communiquer en ligne », assure Dr. Abdelmoumen.

Revenant sur la question de fermeture totale des frontières, Samir Abdelmoumen a indiqué qu’une telle mesure ne peut être prise d’un seul coup soulignant qu’elle doit être prise d’une manière progressive. « Il est de notre devoir de rapatrier les Tunisiens bloqués à l’étranger », précise-t-il.