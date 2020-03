Sami Bahri explique comment passer au mode télé travail

Sami Bahri, expert en transformation numérique et spécialiste de l’organisation du travail, est intervenu, ce lundi 16 mars 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour expliquer les moyens permettant de passer en mode « travail à distance » et pouvoir répondre au besoin du “social distancing”, considéré actuellement, comme étant la seule prévention contre la propagation du Coronavirus Covid-19.

Sami Bahri a indiqué que la Tunisie a un retard au niveau de la mise en place du télé travail, estimant que la crise actuelle constitue une opportunité pour rattraper ce retard. « Avant de passer au télé travail, il faut d’abord effectuer une petite analyse puisqu’il n’est pas possible de mettre tout le personnel à ce mode. Ensuite, il y a un choix technique à faire, puisqu’il faut mettre en place une plateforme dédiée et ne pas se limiter à la simple utilisation de Skype ou WhatsApp. Certains fournisseurs de solutions technologiques sont en train d’adapter leurs offres à la situation actuelle comme Team Viewer ou Microsoft, à travers la mise en place de version gratuite ou peu couteuse. Or le problème en Tunisie, c’est l’impossibilité de payer ses solutions en devises. L’Etat doit envisager, d’ailleurs, une solution à cette problématique ».

L’expert a ajouté que la phase suivante consiste dans le dispatching des tâches, puis il est nécessaire de faire l’audit du travail effectué. « C’est facile à dire, mais il faut quelques préparatifs avant de passer au mode télé travail d’une manière efficace ».