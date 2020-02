Sahar Mechri : les principales conclusions du l’Economic Policy Dialogue

Sahar Mechri de l’Economiste Maghrébin, a été présente ce vendredi 31 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les principales conclusions à retenir de la première réunion l’Economic Policy Dialogue.

Sahar Mechri a assuré que l’Economic Policy Dialogue est une initiative lancée par la Banque mondiale et le PNUD dans un format inédit. Il s’agit de rencontres fermées mensuelles autour de thématiques économiques et financières, en présence d’une vingtaine de compétences reconnues. Ces rencontres permettent de définir des recommandations orientées aux décideurs, proposant des solutions et réformes pour la résolution des problèmes économiques dans le pays.

Revenant sur cette première rencontre autour du « Capital humain et croissance inclusive », Sahar Mechri a indiqué que les conclusions à retenir s’articulent autour de deux principaux axes à savoir l’Enseignement et la Santé.

« Au niveau de l’Education, il est nécessaire de réviser la carte du système éducatifs à travers la fermeture des écoles ayant un faible effectif. L’idée est d’améliorer les écoles ayant un effectif plus important et les équiper par des foyers et des restaurants. Il est, également, important d’orienter les fonds d’investissement vers l’amélioration des équipements existants au lieu de la construction de nouveaux établissements », assure Mme Mechri.

Elle a ajouté, dans le même contexte que parmi les autres recommandations figurent la révision des programmes et des formations afin qu’ils soient en adéquation avec l’offre du marché de l’emploi actuel et permettre de former le citoyen du 21ème siècle. « Plusieurs autres points sont, aussi, à retenir, notamment, la révision des méthodes pédagogiques afin de remédier au fléau du décrochage scolaire. Outre la valorisation du système de la formation professionnelle à travers des campagnes de sensibilisation dédiées aux familles. Il faut, aussi, faire des passerelles entre les différentes étapes de l’enseignement, mais aussi entre la formation professionnelle et le cycle d’ingéniorat afin de garantir la cohérence au niveau de la formation, tout en mettant l’accent sur l’étape préscolaire ».

Sahar Mechri a, également, mis l’accent sur l’importance du ciblage de la subvention de l’enseignement, ainsi que la lutte contre l’illettrisme numérique, notamment, pour les seniors.

« Au niveau de la Santé, la principale recommandation étant l’amélioration de la gouvernance des établissements de santé, et ce, à travers la digitalisation. Outre l’encouragement des médecins pour s’installer dans les régions intérieures du pays moyennant des motivations financières, et la restructuration et le paiement de la dette de la CNAM », conclut-elle.