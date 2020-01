PNUD – Lancement officiel de l’Economic Policy Dialogue

Steve Utterwulghe, représentant résident du PNUD à Tunis a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce mardi 28 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes pour donner de plus amples détails sur la première édition des rencontres de « l’Economic Policy Dialogue », qui aura lieu le 30 janvier 2020.

M. Utterwulghe a considéré que, depuis un certain moment, la question politique prime en Tunisie pour des raisons évidentes. Toutefois, il a estimé, « c’est une opportunité de se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau d’un dialogue inclusif et transparent sur des questions socio-économiques, mais aussi de développement. Il reste beaucoup à faire à ce niveau ».

D’autre part, il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque Mondiale. « Le format sera différent des conférences classiques. Ce sera un dialogue entre 20 et 30 personnalités triées sur le volet, sur invitation. Le débat portera sur des questions diverses autour de l’actualité économique en Tunisie ».

Dans ce contexte, Steve Utterwulghe a précisé que cette initiative permettra de définir les recommandations, notamment à propos des réformes socio-économiques, qui seront dédiées aux décideurs afin d’améliorer la situation économique et financière du pays. Il a, également, assuré que ces rencontres périodiques sont prévues tout au long de l’année 2020, afin de rompre avec les conférences et les sommets annuels. « Les rencontres seront très spécifiques et se pencheront en profondeur sur des thématiques pointues durant deux heures au maximum. Nous ferons en sortes que les recommandations soient concrètes et précises pour plus d’efficacité ».

Il est à noter que ces rencontrer seront exclusivement couvertes par Express Fm à l’émission Expresso, ainsi que par l’Economiste Maghrébin.