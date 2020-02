Olivier Poivre d’Arvor: une invitation particulière pour la Tunisie au  Sommet Afrique France 2020

L’ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d’Arvor a été présent ce jeudi 13 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur plusieurs questions, dont notamment, le « Sommet Afrique France 2020 » qui aura lieu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux en France.

Olivier Poivre d’Arvor a précisé que le Sommet Afrique France est un évènement régulier, organisé tous les 3 à 4 ans. « Cet évènement a pris une dimension totalement économique. Près de 50 Etats sont présents à ce sommet, outre 20 000 participants parmi les principaux acteurs économiques en Afrique, mais aussi en Europe ». Il a, également, indiqué que ce sommet aura une dimension politique, puisqu’il y aura des projets dédiés au secteur public.

Il a ajouté que le sommet s’étalera sur trois jours autour du thème « La ville et des territoires durables » avec une dimension verte et écologique très prononcée. Olivier Poivre d’Arvor a indiqué, également, que la Tunisie sera invitée à cet événement. « Une invitation particulière pour la Tunisie. Nous nous attendons aux propositions de la Tunisie concernant ses solutions pour la planète, les énergies renouvelables, le logement, le développement durable… ».

L’ambassadeur de France en Tunisie a indiqué que la France cherche à consolider la présence de la Tunisie en Afrique et l’aider à doubler ses chiffres réalisés en Afrique. Il a, également, que ce sommet, va rompre avec le schéma classique des séminaires et des conférences. « Le sommet sera organisé autour de témoignages et un échange d’expérience entre les différents acteurs de l’économie africaine et européenne ».

Revenant sur la croissance de la Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor a assuré que la Tunisie a un énorme potentiel, notamment, à travers le secteur touristique. Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la richesse du patrimoine tunisien qui constitue un véritable trésor, lui permettant de se développer et d’attirer les investisseurs étrangers.