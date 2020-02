Noureddine Selmi : lancement du plus grand projet de maintenance des autoroutes

Noureddine Selmi, ministre de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a été présent, ce mercredi 19 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur le plus grand projet de maintenance des autoroutes, moyennant un financement de 100 millions de dinars.

Noureddine Selmi a indiqué que le ministère a œuvré pour récolter les financements pour ce ce projet de maintenance, soulignant qu’il consiste au revêtement de 50 kilomètres de routes « Il s’agit des routes en mauvais état ou très détériorées. Il est également question de mettre en place tous les moyens de protection contre les accidents de la route, dont les signalisations verticales, et la réparation des cavités dans les chaussées, afin de réduire les risques de ces accidents routiers et assurer une plus grande sécurité routière ».

Par ailleurs, le ministre de l’Equipement a indiqué que les travaux de maintenance concerneront les autoroutes Tunis-Sfax A1, Sfax-Gabès, la route A3 (Tunis – Medjez el-Bab) et l’autoroute Tunis -Bizerte. « Notre objectif est de terminer ces travaux avant l’été. Il y aura certainement des fermetures partielles des routes durant les travaux ».

M. Selmi a, également, assuré que six stations de péage sont actuellement en cours de réalisation dans les zones de Sfax Nord, Mahres, Ghriba, Skhira, Metouia et Gabès. Précisant qu’elles seron opérationnelles en juillet 2020.