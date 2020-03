Nissaf Ben Alaya : il faut éviter les prières dans les mosquées pour les personnes à risque

La directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya est intervenue, ce vendredi 13 mars 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, insistant sur la nécessité de se conformer strictement aux mesures d’auto-isolement pour les personnes venant des pays à risque, la liste a été fixée par le ministère de la Santé.

Dans ce contexte, Nissaf Ben Alaya a insisté sur l’importance du respect de cette mesure qui demeure l’unique moyens de réduire la propagation du Coronavirus Covid-19, « C’est le seul moyen qui permet de réduire les contagions. C’est très important et il faut en être conscient. Le non-respect de cette mesure entraînera le passage rapide à la phase 3 de l’épidémie en Tunisie. Cela aura des conséquences très graves sur notre pays, non seulement, au niveau sanitaire, mais aussi économique. Les expériences des autres pays en témoignent. Nous ne voulons pas en arriver là, d’autant plus qu’il suffit de se conformer à des règles simples d’hygiène ».

Par ailleurs, elle a recommandé aux personnes âgées, ainsi que celles ayant des maladies chroniques de ne pas se rendre à la mosquée les semaines prochaines et de se contenter de faire la prière chez elles.