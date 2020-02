Nabil Kasraoui : Zitouna Tamkeen, un levier de l’inclusion financière !

Nabil Kasraoui, directeur général de Zitouna Tamkeen a été présent, ce vendredi 21 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur la micro-finance islamique et ses perspectives de développement.

Nabil Kasroui a indiqué « Après trois ans d’activité, Zitouna Tamkeen est un réseau de 19 agences, dont deux mobiles sur tout le territoire tunisien pour rapprocher les services financiers de l’institution. C’est aussi plus de 70 millions de dinars de financements accordés et 13 000 de dossiers de financement accordés. Quand on parle de dossiers, il s’agit de projets dans la mesure où on s’oriente vers l’inclusion financière. Aujourd’hui, on a 30 millions de dinars d’encours. En terme de répartition, plus de 40% financent l’agriculture et l’élevage et plus 45% pour des projets commerciaux. Cependant, une petite partie finance les projets dans le secteur de l’artisanat et l’amélioration des conditions de vie. Plus de 40% des financements sont accordés aux femmes ».

D’autre part, Nabil Kasraoui a indiqué que la micro-finance islamique est basée sur le Tamkeen, réel facteur d’inclusion financière et économique. « Plus explicitement la micro-finance islamique se distingue par le produit offert. La micro-finance classique offre du cash à travers un crédit, alors que la micro-finance islamique est basée sur un échange réel de biens. C’est ce qu’on appelle le contrat de Mourabaha. Ses avantages sont désormais, un pouvoir de négociation important avec les fournisseurs permettant d’obtenir des remises considérables que nous déclinons dans notre offre commerciale. Par exemple, lorsqu’on présente à un client Zitouna Tamkeen d’avoir un produit avec 10% de remises, c’est l’équivalent d’une remise sur le taux d’intérêt. Cela augmente la compétitivité de nos produits. Le deuxième avantage, est la réduction du détournement du financement ».

M. Kasraoui a ajouté que la deuxième spécificité de Zitouna Tamkeen consiste dans l’approche de la capacitation économique, « cette approche est basée sur l’approche de financement des chaines de valeur. Zitouna Tamkeen jouera le rôle de liaison entre l’amont et l’aval dans une chaîne de valeur. Ainsi, Zitouna Tamkeen conclura des partenariats d’affaires avec des partenaires stratégiques et économiques afin de les mettre en relation avec les futurs micro-entrepreneurs.