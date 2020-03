Moncef Sliti : les badges de télépéage sont désormais gratuits !

Le ministre de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Sliti est intervenu, ce lundi 16 mars 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les mesures prises par son département dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus Covid-19.

Dans son intervention, Moncef Sliti a indiqué que son département a pris une série de mesures spécifiques en adéquation avec la stratégie globale du gouvernement, « Nous avons décidé d’annuler tous les congrès scientifiques. Nous avons, également, pris les mesures d’hygiène nécessaires aux niveaux des bacs de Jerba et les conducteurs ne doivent plus quitter leurs voitures. D’autre part, les badges de télépéage sont désormais gratuits. Cela évitera l’échange de monnaie entre les usagers et les agents de Tunisie Autoroutes. Avant les badges étaient à 30 DT et chacun peut les recharger à sa convenance. Aujourd’hui, ils sont gratuits. Les agents sont également équipés par des gants et ils le gel désinfectant ».

Il a ajouté que des consignes ont été données aux différentes stations-services pour prendre les mesures d’hygiène strictes. « Nous sommes en train d’examiner toujours les moyens possibles de mettre en place le télétravail ».

Revenant sur les travaux de l’échangeur de Cité El Khadhra, Moncef Sliti a indiqué qu’il s’agit d’un des plus grands projets, soulignant que les travaux vont reprendre et se termineront vers la fin de cette année.