Mohamed Zmander : Enda Tamweel a un encours de 740 MDT

Mohamed Zmandar, directeur général Enda Tamweel,a été l’invité de Wassim Ben larbi, ce vendredi 24 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur le développement des microfinances en Tunisie et la stratégie d’Enda Tamweel.

Mohamed Zmander a affirmé qu’Enda Tamweel est présente en Tunisie depuis 1990. Cette institution de micro-crédits offre à ses clients des services et lignes de crédit diversifiés et adaptés aux besoins de chaque type de micro-entrepreneur à travers un réseau de 96 agences réparties sur l’ensemble du territoire. « Nous avons un encours de 740 MDT et nous avons injecté 940 MDT dans l’économie tunisienne. Aujourd’hui, nous nous orientons vers la digitalisation et nous avons adressé une demande à la Banque centrale à cet effet ».

Le directeur général Enda Tamweel a indiqué qu’un grand nombre de citoyens ont l’ambition de lancer des activités économiques, sauf qu’ils n’ont ni les moyens financiers, ni les garanties nécessaires leur permettant de s’adresser aux banques. « Enda leur offre des produits adaptés à leurs besoins d’une manière simplifiée. Elle joue le rôle d’intermédiaire entre les banques, les bailleurs de fonds et cette classe de citoyens inaccessibles pour eux. Enda doit emprunter auprès des banques et des bailleurs de fonds pour fournir les financements. En 2020, nous devons ramener 360 MDT pour les besoins de nos clients. Avec la situation actuelle, le financement nous coûte près de 15%, outre les coûts de coaching, d’accompagnement et la couverture de risque. Cela explique les taux d’intérêt assez élevés ».

Par ailleurs, il a tenu à souligner que leurs clients remboursent leurs crédits parce que leur objectif est de travailler, développer leurs activités et devenir éligibles aux produits bancaires. « Outre le financement des projets, nous offrons des produits d’amélioration des conditions de vie », précise-t-il.

Mohamed Zmander a ajouté qu’Enda Tamweel œuvre à réduire l’utilisation du cash et encourage à l’utilisation du mobile paiement, afin d’améliorer la traçabilité et inclure les micro-entrepreneurs le secteur formel.