Mohamed Ali Elloumi : les tendances digitales en 2019 et 2020

Mohamed Ali Elloumi, CEO Access a été présent, ce mardi 7 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi sur nos ondes pour revenir sur les dernières tendances digitales en 2019, mais aussi en 2020.

Mohamed Ali Elloumi a récapitulé les tendances digitales en 2019, indiquant qu’ « au niveau de e-Commerce, il y a certains sites qui se sont développés comme Jumia, Vongo. Il y a, également, plusieurs sociétés qui ont beaucoup recruté dans le domaine du digital et du Social media pour développer leurs réseaux de distribution. On constate, également, que plusieurs PME sont en train de se positionner sur les réseaux sociaux, afin de promouvoir leur et distribuer leurs produits sur tout le territoire tunisien. Toutefois, j’estime qu’outre le passage par les réseaux sociaux comme Facebook, il est nécessaire de penser à présenter ses produits sur un site de marque, comme une référence de fiabilité ».

Il a, également, relevé la présence des GMS et des agences de voyage sur les réseaux sociaux. « On constate que les GMS sont en train de créer beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée, impulsant le web to store. Toutefois, pour les agences de voyage, le contenu est de moindre qualité dans la mesure où il est, principalement, basé sur le facteur prix, sans pour autant donner des idées ».

D’autre part, M. Elloumi a souligné le lancement de plusieurs applications de transport, « c’est une très bonne chose pour le consommateur tunisien. Dans ce contexte, j’appelle le ministère du Transport, à optimiser et encadrer cette tendance ».

Revenant sur les tendances digitales en 2020, Mohamed Ali Elloumi indiqué que la tendance va vers les recherches vocales. « Google a annoncé que 50% des recherches se font avec OK Google. C’est énorme ».

Il a ajouté qu’un grand développement du e-Commerce est prévisible en 2020, notamment, au niveau des GMS et dans le domaine du fashion. « le plus important est de savoir comment créer un contenu de qualité permettant de mettre en valeur le produit, tout en donnant des idées au consommateur pour ancrer l’image de marque dans son esprit ».