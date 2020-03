Moez Hammami : le nombre de cas réels de Covid+ serait entre 1300 et 3000

L’expert en statistique et PDG de Quantylix, Moez Hammami a indiqué, ce mercredi 25 mars 2020, lors de son passage avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes que le coronavirus Covid-19 c’est propagé en Tunisie et que le nombre de cas est loin des 114 contaminations.

Moez Hammami a indiqué que statistiquement et scientifiquement le nombre cas en Tunisie est entre 1300 et 3000. « Nous n’avons découvert que 10% des cas. De surcroit, les cas annoncés par le ministère de la Santé sont les cas identifiés et non les cas réels. Pour évaluer la gravité de la situation, il faut considérer le nombre de décès. Si nous dépassons les 10 décès, la situation devient hors de contrôle ».

D’autre part, Moez Hammami a indiqué qu’il existe trois modèle de pays qui ont combattu la maladie. « Le modèle de la Corée du Sud qui nécessite des grands moyens et une technologie très développée pouvant contenir la crise en un mois. Le modèle chinois qui nécessite le respect du confinement général, et là la crise peut durer un mois et demi. Au final, il y a le modèle italien ne respectant pas les mesures de confinement, et c’est le pire modèle où la crise peut durer longtemps ».

Ainsi, il a recommandé la prolongation de la période de confinement, tout comme l’augmentation des nombres de prélèvements et des analyses pour le personnel de la santé dans les plus brefs délais.