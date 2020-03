Mohamed Khouini président de l’Union tunisienne de solidarité sociale est intervenu, ce lundi 16 mars 2020 à l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi pour expliquer les moyens logistiques de l’Union lui permettant la gestion des dons en nature faits par des hommes d’affaires et des citoyens afin de soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le Coronavirus Covid-19.

Mohamed Khouini a indiqué que l’Union tunisienne de solidarité sociale est en mesure de gérer les dons en nature à travers ses commissions locales réparties sur tout le territoire tunisien. « Nous disposons des dépôts et des unités spécifiques permettant de réceptionner les dons en nature et de les distribuer aux familles nécessiteuses. Cette opération se déroulera en toute transparence et en collaboration avec le ministère des Affaires sociales ».

Il a ajouté que l’Union est, également, intervenue en faveur des centres accueillant les personnes âgées et leur a fournis les équipements nécessaires, notamment, les appareils de stérilisation afin de prévenir la propagation du virus dans ces centres où les résidents sont des sujets à risque.