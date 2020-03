Lotfi Mraïhi est-il vraiment atteint de coronavirus ?

Le secrétaire général de l’Union Patriotique Républicaine (UPR), Lotfi Mraïhi, avait annoncé, sur sa page Facebook, avoir été testé positif au coronavirus et qu’il a informé le ministère de la santé de sa contamination avant de se mettre en auto-confinement (capture 01).

Mraïhi a, ensuite, publié un deuxième post sur sa page facebook pour nier les déclarations du membre de son parti, Mahdi Sifaoui, affirmant qu’il vient de rentrer de France. (Capture 02)

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a affirmé, lors d’une conférence de presse ce vendredi 20 mars 2020, que le nom de Lotfi Mraïhi ne figure pas sur la liste des cas confirmés de coronavirus, recensés par le ministère de la santé, l’appelant à faire les analyses nécessaires.

Sauf que, il n’existe aucun laboratoire privé en Tunisie qui fait les analyses du Covid-19 et il est strictement impératif de passer par l’un des laboratoires sous l’égide du ministère de la Santé pour faire ce genre de test et le ministère devrait, donc, être au courant si Lotfi Mraïhi est bel et bien contaminé.

