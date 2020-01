Loi sur le droit des patients : Nazih Zghal appelle à la présence des députés !

Le secrétaire général de l’Ordre national des médecins Nazih Zghal a été présent, ce lundi 13 janvier 2020, à l’émission Expresso pour revenir sur le projet de la loi organique relative aux droits des patients et à la responsabilité médicale, qui sera examiné à l’assemblée des représentants du peuple.

Dr. Nazih Zghal a assuré que ce projet de loi permettra de protéger les droits des patients, garantir leur indemnisation et déterminer la responsabilité médicale, soulignant le vide juridique existant à ce niveau actuellement. Il a, également, ajouté que ce projet de loi prévoit la création d’une commission de réconciliation, formée d’experts et de magistrats, qui sera chargée de résoudre les problèmes dont souffrent les patients à cause d’une erreur médicale, outre la mise en place d’un fonds d’indemnisation « Notre objectif est que les droits des patients soient garantis afin de rétablir la confiance avec les patients. Cette loi est principalement dédiée aux patients et nous tenons à son passage ».

Il a ajouté que l’Ordre est convaincu par la forme actuelle du projet de loi, assurant qu’il a été largement discuté en commission. « Aujourd’hui, j’appelle les députés à être présents en plénière afin de faire passer ce projet de loi. Il a été déjà présenté mais, faute de présence, il n’a pas été adopté. C’est une loi organique, il est, donc, nécessaire de récolter 109 voix pour son passage. Cette loi va changer le quotidien des citoyens ainsi que leur perception des soins» .