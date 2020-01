L’intelligence, la créativité et la douance, nouveau livre de Slim Masmoudi

L’universitaire Slim Masmoudi a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce mardi 7 janvier 2020, à l’émission Expresso sur les ondes d’Express Fm pour présenter son nouveau livre « l’intelligence, la créativité et la douance ».

Slim Masmoudi a indiqué que ce livre a été rédigé en langue arabe pour rapprocher les dernières tendances des sciences cognitives du monde arabe et la possibilité d’écrire un ouvrage portant sur de nouvelles études en cette langue.

« La vision de ce livre est de mettre en exergue l’intelligence de l’enfant et de ne pas la prendre à la légère. Outre la nécessité de développer notre vision de l’intelligence et de rompre avec le système éducatif actuel, tout en examinant de près la nouvelle carte de compétences. En fait l’intelligence doit être perçue comme étant un ensemble de potentiels et non un ensemble de maitrises », souligne-t-il.

Slim Masmoudi a indiqué que le livre présente d’une manière simplifiée les formes d’intelligences motivationnelle et émotionnelle à travers des études et des recherches modernes récentes et scientifiques. Le livre aborde, également, des nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement, soulignant la nécessité de rompre avec le modèle d’enseignement actuel et de mettre en application un nouveau système.

