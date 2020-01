Le message de Hakim Ben Hammouda suite à la désignation de Elyes Fakhfakh pour former le gouvernement

Le candidat à la primature, Hakim Ben Hammouda, a adressé, ce lundi 20 janvier 2020, un message, suite à la désignation de Elyes Fakhfakh de former le prochain gouvernement.

Voici le message, publié sur sa page officielle facebook:

Suite à l annonce de la désignation de Mr. Elyès Fakhfakh pour la formation du prochain gouvernement, je souhaite remercier vivement les partis et groupes parlementaires qui m ont témoigné leur confiance et ont proposé ma candidature au poste de Chef de gouvernement. Je tiens également à remercier les organisations nationales, les personnalités nationales et toutes celles et ceux qui m ont exprimé leur amitié et leur soutien.

Le projet auquel je crois et que je porte vise à reconstruire le contrat social basé sur le renforcement de la transition démocratique, la construction d un nouveau modèle de développement et la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Je continuerai à porter ce projet, à défendre les idées de la justice sociale au service de notre pays.