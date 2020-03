Le Kef: décès d’un patient atteint de coronavirus après une opération chirurgicale

La députée Nesrine Laâmari a indiqué que le directeur régional de santé du Kef a affirmé qu’un patient atteint de coronavirus est décédé après avoir subi une opération chirurgicale à l’hôpital régional. Il a été testé positif au coronavirus après l’opération.

Il s’agit d’une personne native de 1958, qui n’a pas été en isolement et qui n’a pas, non plus, été en contact avec des personnes venues de l’étranger.