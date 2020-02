La formation, l’innovation de l’Expo Finances 2020

Le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et directeur général de la Banque nationale agricole (BNA), Habib Haj Gouider, a été présent, ce mardi 11 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur la 8ème édition du Salon international des banques, de l’assurance et des services financiers Expo Finances qui se tiendra du 13 au 15 février 2020 au centre des Expositions Tunis de La Charguia.

Dans un premier temps, Habib Haj Gouider Gouider a indiqué que l’un des thèmes centraux de la 8ème édition du Salon International des banques, de l’assurance et des services financiers « Expo Finances », sera le financement des start-up et l’innovation et l’inclusion financière. «

Il a, également, précisé que le salon comportera plusieurs parties, dont notamment, l’exposition, les workshops, la formation et des compétitions. « En effet, l’innovation cette année sera la partie formation portant sur plusieurs thématiques intéressantes. Ces formations sont ouvertes à tout le monde gratuitement ».

Revenant sur le volet de la cyber-sécurité, M. Gouider a mis l’accent sur les sommes faramineuses dépensées par les banques pour la protection de leur système d’information, « chaque banque a mis en place une protection renforcée en se basant sur des études réalisées à cet effet. Des investissements lourds ainsi que des audits externes sont déployés afin d’être à la hauteur de la confiance des clients. Il faut dire que le secteur a bien évolué ces dernières années dans ce sens. Même en cas d’attaques, il y a cette capacité de protéger les systèmes et les clients».