La BERD : il faut restructurer les entreprises publiques !

Le chef du Bureau de la BERD en Tunisie, Antoine Sallé de Chou, a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce mercredi 22 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes pour faire le point sur les réalisations de la BERD au titre de l’année 2019 et revenir sur les réformes en vue et les priorités de la période à venir.

Antoine Sallé de Chou a indiqué que l’année dernière a été excellente pour la BERD, « nous avons soutenu, durant les quatre dernières années, près de 1000 entreprises, en Tunisie et nous nous approchons du 1 milliard d’euro d’investissement cumulé. La dernière année, nous avons investi près 180 million d’euros sur 12 opérations différentes essentiellement dans le secteur privé, libellés en dinars Tunisien. 70% de nos investissements se sont faits dans le domaine environnemental, ce qui est un record pour la BERD ».

D’autre part, le responsable de la BERD est revenu sur les réformes prioritaires, « nous n’allons pas donner de leçons, c’est plutôt un échange d’expérience. Le constat que nous faisons est que le modèle économique adopté par la Tunisie depuis des décennies n’est plus adapté au monde d’aujourd’hui. La première priorité est la nécessité de finir avec les situations de rente et de monopole. La deuxième est la restructuration des entreprises publiques. Quant à la troisième, il faut sauter les verrous qui empêchent la Tunisie de réaliser son intégration mondiale. Nous constatons que le taux d’investissement en Tunisie est en chute libre. Outre les freins réglementaires qui n’encouragent pas l’investissement. Le deuxième constat étant le monopole public de certains secteurs qui empêche le secteur privé d’agir, tout en améliorant la gouvernance des entreprises publiques et donner plus de latitude aux conseils d’administration pour la prise de décision. La troisième recommandation est la nécessité de trouver une solution à la situation du port de Rades ».