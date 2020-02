Iyadh Elloumi : Elyes Fakhfakh n’a besoin que de nos voix !

Le député et dirigeant Qalb Tounes Iyadh Elloumi est intervenu, ce vendredi 7 février 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso, sur nos ondes pour revenir sur les derniers développements sur la scène politique et économique.

Dans un premier temps, Iyadh Elloumi est revenu sur la baisse du taux d’inflation, soulignant que le maintien du taux directeur est un signe assez positif. Par ailleurs, il a indiqué que la situation reste compliquée, « les difficultés économiques de la Tunisie dépassent le taux d’inflation et le taux directeur. Il s’agit d’une situation de disfonctionnement général ».

D’autre part, il a indiqué que la séance plénière en présence du gouverneur de la BCT va porter sur plusieurs questions notamment la loi sur le blanchiment d’argent, « est-ce une loi pour lutter contre la corruption ou bien il s’agit une arme pour faire pression sur les hommes d’affaires. Nous allons aborder plusieurs autres questions comme le taux d’intérêt, les crimes de change… ».

Revenant sur le processus de la formation du gouvernement, Iyadh Elloumi a indiqué que la scène politique vit une crise, mais qui est restée dans le cadre d’un débat civil. « Nous sommes encore dans une phase de transition démocratique. Aujourd’hui, la situation a besoin d’un homme fédérateur capable de rapprocher les points de vue des différents antagonistes. Ce rôle était joué par le président défunt Béji Caïd Essebsi. Dans ce contexte, ça aurait dû être le rôle du président de la République, mais comme la nature a horreur du vide, c’est Rached Ghannouchi qui a pris les rênes, en essayant de rapprocher Nabil Karoui et Elyes Fakhfakh ».

Il a ajouté, « Il ne faut pas se voiler la face, Elyes Fakhfakh n’a besoin que de nos voix, or notre rôle est bien plus que ça. Nous avons une vision et un programme. C’est à lui de nous convaincre d’être avec lui. Ce qui doit nous unir est un dialogue constructif, même si nous devons être dans l’opposition, nous devons discuter ensemble afin de pouvoir avancer dans un sens comme dans l’autre ».