Integrity Mall : lutter contre la corruption par la culture !

Le directeur des projets d’I Watch a été présent, ce mercredi 15 janvier 2020, avec Walid Ben Rhouma à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur la manifestation Integrity Mall qui aura lieu les 18 et 19 janvier à la Cité de la Culture.

Mouafak Zouari a indiqué que cette manifestation vient couronner les activités du mois de lutte contre la corruption. Il a ajouté qu’il s’agit de la plus grande manifestation de lutte contre la corruption.

« C’est une manifestation qui s’adresse à toutes les classes sociales d’une manière innovante, en faisant prévaloir la culture », souligne-t-il. Il a précisé que plusieurs activités sont programmées, comme la comédie, le Rap et le Slam. Outre des conférences portant sur plusieurs sujets à l’instar de la transparence dans le secteur de l’énergie et des marchés publics, la santé, l’accès à l’information et le rôle de la société civile, la justice, les médias et le parlement dans la lutte contre la corruption.