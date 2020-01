Imed Khemiri : Ennahdha n’a pas de veto contre Elyes Fakhfakh

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri est intervenu, ce mardi 21 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour commenter la désignation de Elyes Fakhafakh pour la formation du gouvernement.

« Je tiens d’abord à féliciter Elyes Fakhfakh pour sa désignation, ainsi que pour la confiance qu’il a obtenue. Nous espérons qu’il sera à la hauteur des exigences de la mission qui lui a été confiée. Le mouvement Ennahdha n’a pas de veto contre lui, bien qu’il ne l’ait proposé au président de la République », assure Imed Khemiri.

Il a ajouté qu’il est encore tôt de se prononcer sur le vote de confiance. « Nous attendons le démarrage des consultations pour voir les visions de Elyes Fakhfakh. Outre son programme et la nature politique du gouvernement qu’il envisage de former ». Il a, également, assuré que Elyes Fakhfakh est un ami du mouvement Ennahdha et a, déjà, bénéficier de ses parrainages lors de la présidentielle.

Il a conclu en recommandant à Elyes Fakhfakh, « Nous espérons qu’il va agir en tenant comptes des difficultés de la période à venir et des défis à relever. Ainsi, ces consultations devront être menées avec cet esprit ».