Iheb Beji : régression de 6% des comptes Facebook en Tunisie

Le directeur général de Medianet, Iheb Beji a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce mardi 11 février 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes pour présenter l’étude annuelle exclusive de Medianet relative au comportement du tunisien sur interne.

Iheb Beji a, d’abord, constaté une régression de 6% des comptes Facebook des Tunisiens. « le nombre des comptes Facebook est passé de 8 120 000 à 7 647 000. Cela est dû est la suppression de certains comptes « fakes » par la direction de Facebook, outre la migration de certains jeunes vers Instagram ».

D’autre part, il a indiqué « un autre fait saillant concerne les sociétés et les entreprises qui, fautes de moyens, ont établi leurs stratégies sur les réseaux sociaux. Or, il s’est avéré qu’il leur est impossible d’exploiter la base de données des clients des ventes. Ainsi, la nouvelle tendance est la combinaison entre le site web et les réseaux sociaux ».

Il a ajouté, « que parmi les chiffres qui ressortent dans cette étude est la tranche d’âge utilisant le digital est celle de 25-34 ans. Après Facebook, le réseau social le plus utilisé est Linkedin, notamment, pour les jeunes actifs à la recherche d’un emploi à hauteur de 60%. Quant à Instagram, 82% des utilisateurs sont les moins de 34 ans. Les plus âgés utilisent le web, surtout, pour les personnes âgées de plus de 35 ans ».

M. Beji est, également, revenu sur le comportement des internautes. « Le nombre de pages visitées a régressé de 8% passant de 3,44 pages à 3,17 pages. Le temps passé sur les sites a, également, diminué de 26%. Il en ressort de ces chiffres que les internautes, notamment pour les plus jeunes, ne passent plus autant de temps sur les sites web et que leur accès est beaucoup plus ciblé ».

Revenant sur les pics horaires des connexions sur le web, il a indiqué que « le premier pic est à 9h du matin, le second est à 11h. Après la pause déjeuner, soit vers 14h on enregistre le troisième. Quant au quatrième, il se situe vers 20h15. On apprend également, que l’utilisation des réseaux sociaux a fortement diminué les après-midi, en comparaison avec les chiffres enregistrés l’année dernière ».

Quant aux canaux d’acquisition du trafic, Iheb Beji a affirmé que le principal canal demeure le moteur de recherche sur Google avec plus de 50%, suivi par l’accès direct puis les réseaux sociaux.