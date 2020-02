Hosni Boufaden : amélioration du secteur textile malgré les difficultés

Le président de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), Hosni Boufaden a été présent, ce mardi 4 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, pour revenir sur la situation du secteur et faire le point sur l’évolution de l’année 2019.

Hosni Boufaden a indiqué que « Malgré la difficulté, le secteur a fait de la croissance pour l’exportation de 3,8% en dinars, toutefois, il y a eu une régression de 1% en euros par rapport à 2018. Cela ne constitue pas une grande perte, et c’est dû à l’amélioration du taux de change ».

Il a ajouté que le secteur continue sur sa lancée non sans difficultés. « Le taux de couverture est de 125% et la balance commerciale du secteur est excédentaire. Le secteur du textile représente 19% de l’industrie et plus 33% des emplois dans l’industrie ».

M. Boufaden a tenu à souligner que la Tunisie est en train de subir une injustice au niveau des règles d’origines. « Pour simplifier, un concurrent à la Tunisie peut acheter du tissu à l’étranger et le confectionner. Il a le droit de l’introduire sur le marché européen avec 0% de droit de douane. Par contre, la Tunisie se doit de payer 13% de droit de douane. C’est une problématique que nous discutons avec nos partenaires européens, et qui entravent l’avancement et le développement du textile tunisien ». Dans ce contexte, il a précisé que cette question ne peut se résoudre qu’à travers un appui gouvernemental et remédier à cette concurrence déloyale.

Revenant sur le pacte textile signé avec le gouvernement, Hosni Boufaden a affirmé que les principaux objectifs du pacte étaient la création de 50.000 emplois d’ici 2023, 4% de parts du marché européen, ainsi que 4 milliards d’euros d’exportations. « Concrètement, durant cette année, nous avons recruté des experts financiers dans les régions pour accompagner les entreprises en difficulté. Au niveau de la formation professionnelle, nous faisons du porte-à porte pour former le personnel des entreprises selon leur besoin. D’autre part, nous travaillons sur le fonds d’investissement et nous avons, déjà entamé, les discussions avec les bailleurs de fonds ».

Le président de FTTH a indiqué que la situation n’est pas aussi rose, toutefois il a estimé qu’il ne faut pas aussi alarmiste, en travaillant davantage afin de réaliser le développement escompté du secteur.