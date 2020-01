Hela Gharbi : le travail non rémunéré annuel des femmes est 12 milliard d’heures

Hela Gharbi, directrice d’OXFAM en Tunisie a assuré, ce lundi 20 janvier 2020, lors de son passage avec Wassim Ben Larbi sur nos ondes que le nombre d’heures de travail non rémunéré des femmes est de l’ordre de 12 milliard d’heures dans par an, dont la valeur est estimée à plus 10 800 milliard de dollars.

Hela Gharbi a indiqué que, « le travail non rémunéré est un ensemble d’activités qui sont mises en œuvre par des personnes, concernant les soins prodigués aux enfants, aux personnes âgées… ». Et d’ajouter qu’une étude réalisée en Tunisie en 2011 a révélé que les femmes réalisent 5 heures de travail non rémunéré par jour contre 38 minutes pour les hommes.

Pour y remédier, Mme Gharbi a estimé qu’il y a un problème avec la construction des modèles économiques actuels basés sur le patriarcat et une approche sexiste. Elle a ajouté que les femmes sont prises en otage par les contraintes les obligeant à accomplir les travaux de soin. Cela s’accentue par la dégradation des services publics, à l’instar, des services de transport et de la santé.