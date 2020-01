Harouni : il y a des divisions au sein des partis et le gouvernement peut passer !

Le président du conseil de la Choura de mouvement Ennahdha, Karim Harouni est intervenu, ce vendredi 10 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, pour revenir sur les derniers développements concernant le vote de confiance au gouvernement lors de la plénière

Karim Harouni a indiqué que la réunion était importante avec la présence de près de 70 membres. « Le conseil a décidé de soutenir le gouvernement Jamli, tout en appelant les députés Ennahdha, ainsi que les autres blocs parlementaires à accorder la confiance au gouvernement ».

Revenant sur la correspondance adressée par l’INLUCC au chef du gouvernement désigné lui signifiant des suspicions de corruption pesant sur certains membres de son équipe, il a affirmé « le chef du gouvernement doit défendre son équipe. Cependant, il doit réagir positivement aux multiples remarques et réserves émises à propos de la composition de son équipe ».

D’autre part, le président de la Choura s’est dit optimiste quant au passage du gouvernement soulignant la nécessité du travail dans cette période. Il a, également, indiqué qu’il faut mettre fin à l’utilisation des dossiers juridiques pour évincer les adversaires politiques.

Concernant les pronostics et les tendances de vote, il a indiqué « Il y a des divisions au sein des partis. Nous estimons qu’après la présentation du programme du gouvernement, beaucoup de députés vont réagir positivement. Nous sommes à la dernière ligne droite, il faut être responsable et faire primer l’intérêt national. Ennahdha a fait des sacrifices en acceptant le choix de Habib Jamli de former un gouvernement apolitique. Les autres partis doivent délaisser les calculs partisans étroits et être à la hauteur des attentes des Tunisiens. Les Tunisiens ont le droit de fêter la révolution en ayant un gouvernement en place».