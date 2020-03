Hamza ben Taarit : le secteur bancaire converge vers une nouvelle normalité

Hamza Ben Taarit, analyste financier Tunisie Valeurs a été présent, ce mercredi 11 mars 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les principaux indicateurs d’activité du secteur bancaire tunisien, et donner les principaux éléments d’analyse de la conjoncture économique nationale et internationale.

Dans un premier temps, Hamza Ben Taarit a indiqué que l’année 2019 a tenu ses promesses pour le secteur bancaire. « Nos banques continuent à faire preuve d’une résistance salutaire face à un contexte ambiant hostile. En effet, on enregistre une croissance au ralenti avec une raréfaction des bonnes signatures, un assèchement des liquidités qui coïncide avec une politique monétaire restrictive et un environnement réglementaire de plus en plus contraignant », indique-t-il. Et d’ajouter que le secteur bancaire converge vers une nouvelle normalité, celle d’un ralentissement sans rupture de croissance.

L’analyste financier a, également, indiqué, que contrairement à l’accoutumée, la collecte bancaire a terminé l’année 2019 en douceur. Le dernier trimestre, historiquement habitué à une collecte de rattrapage, a surpris par une croissance timide des dépôts de 1,6%. Cela est dû à une meilleure planification budgétaire, ainsi qu’à l’apaisement relatif des pressions sur la liquidité bancaire.

Revenant sur la conjoncture économique internationale, M. Ben Taarit a assuré que le ralentissement de l’activité économique mondiale, observé depuis l’année 2018, s’est poursuivi en 2019, dans un contexte caractérisé par l’accroissement des tensions géopolitiques. « La croissance mondiale est confrontée depuis le début de l’année à la nouvelle menace du Coronavirus. Alors que le FMI maintient jusqu’à présent ses prévisions de croissance mondiale pour 2020 (à 3,4%), l’OCDE s’attend à un ralentissement de 0,5 point de pourcentage au niveau du PIB mondial. La croissance globale atteindrait alors 2,4% au lieu des 2,9% envisagés précédemment », souligne-t-il.

Quant à la conjoncture économique nationale, l’analyste financier a affirmé que les indicateurs économiques de la Tunisie affichent un certain redressement en 2019 avec le ralentissement de l’inflation, le repli du déficit budgétaire, la reprise graduelle du tourisme et l’amélioration relative des équilibres extérieurs reflétée dans la consolidation des réserves en devises et dans l’appréciation du dinar.

D’autre part, il a tenu à préciser que le démarrage tant attendu du champs Nawara devrait générer 1% de croissance au niveau du PIB et couvrir 50% du déficit énergétique de la Tunisie selon les estimations gouvernementales.

Quant aux conséquences économiques de la propagation de l’épidémie du Coronavirus dans le monde sur la Tunisie, il a estimé qu’il est difficile de se prononcer d’une manière chiffrée sur la question, considérant, toutefois que les conséquences de cette épidémie seront globalement néfastes.